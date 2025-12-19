Blake Mitchell chi era davvero la star di OF morta a 31 anni in un incidente in moto | l’ultimo post

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte improvvisa di Lane V Rogers, noto come Blake Mitchell, ha sconvolto il mondo dell’intrattenimento per adulti e la comunità queer. A soli 31 anni, la tragica perdita in un incidente in moto ha lasciato senza parole fan e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile. La sua figura, tra successi e fragilità, rimarrà impressa nella memoria di chi lo ha seguito e amato.

blake mitchell chi era davvero la star di of morta a 31 anni in un incidente in moto l8217ultimo post

© Notizieaudaci.it - Blake Mitchell, chi era davvero la star di OF morta a 31 anni in un incidente in moto: l’ultimo post

La morte improvvisa di Lane V Rogers in un incidente in moto. Il mondo dell’intrattenimento per adulti e la comunità queer sono sotto shock per la morte improvvisa di Lane V Rogers, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte Blake Mitchell. L’attore e creator di OnlyFans è morto lunedì 15 dicembre in un tragico incidente motociclistico in California. Aveva soltanto 31 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia a TMZ due giorni dopo l’accaduto. Secondo quanto riferito dalle autorità, i soccorsi sono intervenuti poco prima delle 16:00 nella zona costiera di Oxnard Plain, nei pressi della Pacific Coast Highway, a seguito di uno scontro tra una moto e un camion. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Leggi anche: Morta a 31 anni la "Barbie umana". Chi era Barbara Jankavski

Leggi anche: La laurea all'Unibo, lo sport e il lavoro a pochi minuti dall'incidente: chi era Viola, morta a 23 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Blake Mitchell, svelate le cause della morte del giovane attore; Lane Rogers è morto a 31 anni: addio all’attore Blake Mitchell della Bel Ami; Joey Mills sbotta dopo le orrende insinuazioni sulla morte di Lane Rogers.

Blake Mitchell cause morte giovane attore scoperti dettagli inediti e aggiornati 2024 - cause e dinamica dell’incidente mortaleBlake Mitchell, nome d’arte di Lane Rogers, ha perso la vita in un tragico incidente stradale che ha scosso pro ... assodigitale.it

blake mitchell era davveroBlake Mitchell, il celebre pornodivo è morto in un incidente stradale. Aveva 31 anni - Bisessuale dichiarato, da 10 anni Lane Vincent Rogers era uno dei nomi più famosi e amati dell'industria del porno gay. gay.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.