La morte improvvisa di Lane V Rogers, noto come Blake Mitchell, ha sconvolto il mondo dell’intrattenimento per adulti e la comunità queer. A soli 31 anni, la tragica perdita in un incidente in moto ha lasciato senza parole fan e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile. La sua figura, tra successi e fragilità, rimarrà impressa nella memoria di chi lo ha seguito e amato.

© Notizieaudaci.it - Blake Mitchell, chi era davvero la star di OF morta a 31 anni in un incidente in moto: l’ultimo post

La morte improvvisa di Lane V Rogers in un incidente in moto. Il mondo dell’intrattenimento per adulti e la comunità queer sono sotto shock per la morte improvvisa di Lane V Rogers, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte Blake Mitchell. L’attore e creator di OnlyFans è morto lunedì 15 dicembre in un tragico incidente motociclistico in California. Aveva soltanto 31 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia a TMZ due giorni dopo l’accaduto. Secondo quanto riferito dalle autorità, i soccorsi sono intervenuti poco prima delle 16:00 nella zona costiera di Oxnard Plain, nei pressi della Pacific Coast Highway, a seguito di uno scontro tra una moto e un camion. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

