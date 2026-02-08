Chef riminesi a Milano-Cortina | In cucina Giochi da ragazzi Così sfamiamo i campioni

Gli chef riminesi sono arrivati a Livigno per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Si occupano della cucina nel villaggio olimpico e affermano che preparare i pasti ai campioni è un gioco da ragazzi. Con esperienza e competenza, garantiscono pasti sostanziosi e veloci per atleti e staff provenienti da ogni parte del mondo. La loro presenza è ormai una certezza nei giorni più intensi delle competizioni.

di Aldo Di Tommaso Riminese è l’accento che si sente passando tra i fornelli del villaggio olimpico di Livigno, dove in questi giorni ha preso servizio per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina una squadra di professionisti della Romagna, guidando la ristorazione per atleti e staff provenienti da tutto il mondo. Lì, a 1.816 metri di quota, da venerdì scorso al 22 febbraio si disputano le gare di freestyle e snowboard e Livigno vive i Giochi dentro e fuori dalle piste grazie anche al lavoro di un pezzo di Riviera. A raccontarlo è il bellariese Marco Frassante, vicepresidente della delegazione romagnola: "Quando ci hanno proposto la responsabilità della cucina olimpica abbiamo capito subito che era una sfida enorme, ma anche un orgoglio incredibile per noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chef riminesi a Milano-Cortina: "In cucina Giochi da ragazzi. Così sfamiamo i campioni" Approfondimenti su Milano Cortina Giochi Milano-Cortina, tra i tedofori anche i ragazzi del carcere minorile Beccaria: “Colti i valori olimpici” – Video A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la torcia ha iniziato il suo percorso in città. Tre giorni a Dubai: il parco giochi della ristorazione tra grandi chef e cucina casalinga La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Chef riminesi a Milano-Cortina: In cucina Giochi da ragazzi. Così sfamiamo i campioni. Chef riminesi a Milano-Cortina: In cucina giochi da ragazzi. Così sfamiamo i campioniMarco Frassante, Giovanni Tucci, Eniko Luca, Danilo Nanni e Leopoldo Calzetta fanno parte della batteria di cuochi al villaggio di Livigno: Orgogliosi di questa sfida. msn.com Metamorfosi di un’Olimpiade. Milano-Cortina, in fondo, ci racconta proprio questo, non la fine dell’ideale olimpico, ma la sua trasformazione. La pace non è più un orizzonte scontato Leggi l'articolo #Olimpiadi facebook Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.