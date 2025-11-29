CHE TEMPO CHE FA | VENIER E SIGNORINI DA FAZIO TUTTI GLI OSPITI DEL 30 NOVEMBRE

Bubinoblog | 29 nov 2025

Domenica 30 novembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Alberto Angela, uno dei divulgatori scientifici più amati dal pubblico italiano, autore del nuovo libro “Cesare. La conquista dell’eternità”. Loredana Bertè, in occasione del 50° anniversario di “Sei Bellissima”, brano che nel 1975 l’ha portata al successo nazionale dando il via a una straordinaria carriera celebrata nella biografia fotografica “50 volte Bellissima”. E ancora: Umberto Orsini, da martedì 2 dicembre al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano con lo spettacolo-memoir “Prima del Temporale”; Alfonso Signorini, nelle librerie con il primo romanzo “Amami quanto io t’amo”; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. 🔗 Leggi su Bubinoblog

