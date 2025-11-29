CHE TEMPO CHE FA | VENIER E SIGNORINI DA FAZIO TUTTI GLI OSPITI DEL 30 NOVEMBRE

Domenica 30 novembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Alberto Angela, uno dei divulgatori scientifici più amati dal pubblico italiano, autore del nuovo libro “Cesare. La conquista dell’eternità”. Loredana Bertè, in occasione del 50° anniversario di “Sei Bellissima”, brano che nel 1975 l’ha portata al successo nazionale dando il via a una straordinaria carriera celebrata nella biografia fotografica “50 volte Bellissima”. E ancora: Umberto Orsini, da martedì 2 dicembre al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano con lo spettacolo-memoir “Prima del Temporale”; Alfonso Signorini, nelle librerie con il primo romanzo “Amami quanto io t’amo”; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: VENIER E SIGNORINI DA FAZIO. TUTTI GLI OSPITI DEL 30 NOVEMBRE

News recenti che potrebbero piacerti

Così come accaduto a Mara Venier a Domenica In, anche a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno ricordato Ornella Vanoni con un tributo commosso, emozionandosi fino alle lacrime - facebook.com Vai su Facebook

Che tempo che Fa ospiti di Fabio Fazio? Due star di Rai1 (e una di Mediaset), un'icona della musica italiana e... Le anticipazioni - Che tempo che fa di Fabio Fazio torna in onda domenica sera: nuova sfida negli ascolti tv a Le Iene e Report in prime time ... Riporta affaritaliani.it

Che Tempo Che Fa, colpaccio di Fabio Fazio: Mara Venier ha l'ok dalla Rai, ecco quale sarà il suo ruolo - Che Tempo Che Fa, Mara Venier ha ottenuto dalla Rai una deroga per partecipare al programma ma non sarà tra gli ospiti fissi Dopo mesi di voci e smentite alla fine sarebbe arrivata la conferma che ... Si legge su affaritaliani.it

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 22 e domenica 23 novembre in tv - Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 22 e domenica 23 novembre 2025. Lo riporta fanpage.it