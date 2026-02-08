Cecchini a Sarajevo l' indagato pordenonese risponderà ai magistrati

Giuseppe Vegnaduzzo, pensionato di 80 anni di San Vito al Tagliamento, dovrà rispondere ai magistrati di Sarajevo. L’uomo, coinvolto nell’inchiesta sui cecchini di quegli anni, si proclama innocente e afferma di non aver avuto niente a che fare con i fatti di cui è accusato. La sua posizione sarà chiarita nelle prossime ore durante l’interrogatorio.

Sostiene di essere estraneo ai fatti Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, finito al centro dell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo tra il 1993 e il 1995. L'uomo, sotto indagine per omicidio volontario plurimo e aggravato in relazione.

