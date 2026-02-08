CdS – Juventus ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Emil Holm dal Bologna. Dopo aver superato le visite mediche, il difensore svedese si prepara a vestire la maglia bianconera. La società ha pubblicato anche le foto delle visite mediche svolte a Torino.

2026-02-02 19:29:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Annuncio ufficiale della Juventus, con foto delle visite mediche allegate, per l’arrivo di Emil Holm a Torino. Il difensore svedese, classe 2000, arriva in bianconero dopo le esperienze in Italia con Spezia, Atalanta e Bologna. La formula del trasferimento di Holm. Holm arriva alla Juventus con la formula del prestito fino a giugno 2026: il sito del club lo presenta ricordandone gli ultimi spostamenti, dal Goteborg al SondrejiskE, prima del balzo in Italia: dalla maglia dello Spezia a quella dell’Atalanta, partecipando al trionfo in Europa League, fino a giungere a Bologna, dove si è confermato, attirando le attenzioni bianconere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver acquistato Emil Holm dal Bologna.

La Juventus ha trovato il suo nuovo vice Yildiz.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

