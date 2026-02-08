Castrolibero comunali | sfida Morrone-Perrotti? Corsa tra donne

Castrolibero si avvicina a un appuntamento elettorale che promette di scuotere la città. Le candidature sembrano già pronte a sfidarsi tra Anna Morrone e Nicoletta Perrotti, due donne con idee opposte su come gestire il comune. La campagna elettorale si accende, e la sfida tra le due sembra destinata a cambiare il volto della politica locale.

Castrolibero si prepara a una sfida elettorale che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua storia politica: le prossime elezioni comunali, previste tra aprile e giugno, vedranno probabilmente contrapposte due figure femminili, Anna Morrone e Nicoletta Perrotti, incarnando due visioni profondamente diverse dell’amministrazione locale. Mentre l’aria è carica di attesa e le dinamiche politiche si fanno sempre più intense, la cittadinanza si trova di fronte a una scelta che andrà ben oltre la semplice nomina di un nuovo sindaco, configurandosi come un vero e proprio spartiacque tra continuità e cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Castrolibero elezioni

Ultime notizie su Castrolibero elezioni

Castrolibero, comunali: sfida Morrone-Perrotti? Corsa tra donneTra aprile e giugno si voterà anche a Castrolibero, rumors insistenti fanno i nomi di due donne: Anna Morrone e Nicoletta Perrotti ... cosenzapost.it

Caso Mazzuca, Castrolibero in bilico: «Diciotto anni di rinvii ora pesano sui conti del Comune»Il risarcimento supera i 2 milioni di euro. Anna Morrone accusa: «Scelte rinviate troppo a lungo, ora a pagare è la comunità» ... cosenzachannel.it

