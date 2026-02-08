Caso Epstein il sistema che protegge i potenti | abusi silenzi e zone d’ombra

Il caso Jeffrey Epstein torna a fare notizia, ma questa volta non solo per le accuse contro il finanziere. Si parla di un sistema che ha protetto i potenti e nascosto gli abusi per anni. Le indagini puntano a scoprire come alcune persone abbiano potuto evitare conseguenze grazie a connessioni e silenzi, mantenendo sotto traccia tutto ciò che accadeva dietro le quinte.

Il caso Jeffrey Epstein non è solo la storia di un finanziere accusato di traffico sessuale e morto in carcere nel 2019, ma il simbolo di un meccanismo più ampio che, per anni, ha permesso ad abusi sistematici di rimanere ai margini della giustizia. Al centro dell’inchiesta, infatti, non ci sono soltanto i reati contestati a Epstein, ma il contesto che li ha resi possibili: relazioni influenti, risorse economiche illimitate e una rete di protezioni che ha rallentato o neutralizzato gli accertamenti. Nel corso degli anni, diverse indagini federali hanno ricostruito come giovani donne, spesso in condizioni di fragilità economica o sociale, venissero avvicinate con promesse di denaro, opportunità lavorative o semplici aiuti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Jeffrey Epstein Documenti Epstein: silenzi sui nomi potenti, Trump smentisce inchiesta su sua assoluzione La pubblicazione di alcuni documenti legati al caso Epstein ha fatto discutere. L'opposizione torna alla carica su Sispi, interrogazione al sindaco sul sistema Cuffaro: "No a zone d'ombra" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Jeffrey Epstein Argomenti discussi: Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Epstein, una storia di dominio maschile; Blog | Dietro Epstein un'élite marcia e disonesta. Un sistema di potere tutto occidentale; Caso Epstein, l'ex premier britannico Brown vuole ripulire il sistema. Caso Epstein, l'ex premier britannico Brown vuole ripulire il sistemaAGI - Dopo la pubblicazione dei nuovi file Epstein, l'ex primo ministro britannico Gordon Brown ha chiesto di ripulire il sistema e di migliorare i processi di selezione governativi dopo la diffusio ... msn.com Dietro Epstein un’élite marcia e disonesta. Un sistema di potere tutto occidentaleAnni fa, un banchiere che gestiva i grandi patrimoni mi disse che i ricchi, quelli veri, ed i potenti vivono in un ghetto. Hanno paura di mischiarsi con la gente comune, il loro isolamento non dipende ... ilfattoquotidiano.it I segreti di Jeffrey Epstein tornano a far tremare il mondo. La7 presenta: ‘Surviving – Il caso Epstein - La serie’ Doppio appuntamento Domenica 8 e domenica 15 febbraio Alle 22 su La7 facebook I segreti di Jeffrey #Epstein tornano a far tremare il mondo. La7 presenta: 'Surviving – Il caso Epstein - La serie' Doppio appuntamento Domenica 8 e domenica 15 febbraio Alle 22 su #La7 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.