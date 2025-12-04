Un gol per l’inclusione | lo stadio Maradona diventa più accessibile per tutti i tifosi

Lifeandnews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio è passione, emozione, appartenenza. Ma per troppo tempo, alcuni tifosi hanno dovuto viverlo solo a metà. Ora qualcosa cambia, e accade proprio a Napoli, nella casa del tifo più caldo d’Italia: lo stadio Diego Armando Maradona. A partire dalla sfida Napoli-Juventus del 7 dicembre, il tempio del calcio partenopeo si apre davvero a . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Un gol per l’inclusione: lo stadio Maradona diventa più accessibile per tutti i tifosi

