Audero che paura! Il petardo costa caro anche al tifoso | e ora la curva dell’Inter rischia la mazzata!

Alla partita tra Cremonese e Inter, allo Zini, un petardo ha colpito il portiere nerazzurro Audero. L’episodio ha causato paura e disordini: il petardo ha provocato la perdita di tre dita al tifoso che lo aveva lanciato. Ora la curva dell’Inter rischia sanzioni severe, e si pensa a possibili multe o chiusure per lo stadio. La situazione si fa calda, e l’attenzione si concentra sulle conseguenze di questo gesto violento.

