Carnevali si modera su Audero ma non cambia idea | È un peccato che Sassuolo-Inter non possa essere vissuta e seguita da tutti

A mezz’ora dal calcio d’inizio di Sassuolo-Inter, Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport. Il presidente del Sassuolo si è detto dispiaciuto che questa partita non possa essere seguita da tutti, anche se ha preferito non modificare la sua posizione sulla scelta di non trasmetterla in diretta. Carnevali ha sottolineato che, nonostante il suo pensiero, resta convinto della decisione presa.

A circa mezz’ora dal fischio d’inizio di Sassuolo – Inter, Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Le parole di Carnevali. Il Sassuolo ha spesso messo in difficoltà l’Inter: cosa accade in partite di questo tipo? «Credo sia il lato più affascinante del calcio: nessuna gara è mai scritta in anticipo. L’Inter è la squadra più forte, ma quando affronti avversari di questo livello trovi sempre qualcosa in più, uno stimolo ulteriore per provare a fare qualcosa di speciale, di straordinario». Che sensazioni prova dopo quanto accaduto nel caso Audero? E oggi mancano anche i tifosi ospiti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

