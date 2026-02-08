Caravella portoghese avvistata nel Mediterraneo vicino all’isola di Favignana

Un residente di Favignana ha avvistato una caravella portoghese nel Mediterraneo, vicino all’isola. La segnalazione ha fatto scattare l’allerta tra i ricercatori dell’Ispra, che ora monitorano la presenza di questo organismo, noto per i suoi tentacoli urticanti. È la prima volta che si vede un esemplare così vicino alle coste dell’isola quest’anno.

L’ultima avvistata è la Caravella portoghese. A segnalarla un abitante dell’isola di Favignana. L’esemplare, il nome scientifico è Physalia physalis, l’Area Marina protetta delle Egadi ha allertato i ricercatori dell’Ispra, avviando la procedura di recupero e conservazione degli organismi per le analisi scientifiche, non è che una delle specie aliene che popolano il Mediterraneo. La caravella portoghese, come sottolineano gli esperti dell’Ispra «è un idrozoo coloniale di origine atlantica, che può raggiungere il Mediterraneo attraverso lo Stretto di Gibilterra trasportato dalle correnti». In Italia le segnalazioni più frequenti provengono da Sardegna, isole Pelagie e costa messinese e si sposta mediamente di 20 metri al minuto e, in caso di vento favorevole, percorre tra i 15 e i 28 chilometri al giorno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Un avvistamento preoccupa le autorità e i bagnanti di Favignana.

