Capannori ricorda Fabio Lucchesi Ad Artemisia un libro in sua memoria | Un simbolo per il nostro territorio

Capannori ricorda Fabio Lucchesi a sei anni dalla sua morte. Giovedì sera, al polo culturale Artemisia, sarà presentato un libro dedicato a lui. L’opera, intitolata

Un’opera collettiva dedicata a Fabio Lucchesi, edita dal Comune nella collana ‘Capannori, persone e comunità’ sarà presentata al polo culturale Artèmisia giovedì 12 febbraio (ore 21) nel giorno in cui ricorre la data della sua prematura scomparsa avvenuta nel 2015. Fabio Lucchesi è stato insegnante, componente del team operativo del Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori e dell’associazione “ Ambiente e futuro ”, riconosciuto per il suo profondo impegno associazionistico e politico. La presentazione del libro con cui parenti e amici, attraverso i loro ricordi donano un ritratto di Fabio sempre presente con la sua disponibilità, la generosità spesso irruente, l’entusiasmo e la capacità di contaminare con efficacia tematiche e ambiti diversi, si aprirà con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro cui seguirà un breve spettacolo della Compagnia ’Le Tre Melarance’ intitolato ‘Fabio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

