Calciomercato Premier League Bartesaghi nel mirino di molte squadre inglesi Ecco l’indiscrezione

Il calciomercato della Premier League si riscalda con l'interesse di diverse squadre inglesi per Davide Bartesaghi, giovane talento del Milan. Tra le società più attive ci sono Arsenal e Manchester City, che valutano il trasferimento come possibile opportunità per rinforzare i propri reparti. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative che potrebbero delineare un futuro importante per il calciatore e le società coinvolte.

Calciomercato Premier League: Arsenal e Manchester City sul giovane Bartesaghi del Milan Il nome di Davide Bartesaghi continua a infiammare il calciomercato Premier League. Il talento classe 2005 del Milan ha attirato l'interesse di colossi come Arsenal e Manchester City, pronti a monitorare attentamente ogni sua prestazione. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, anche il Real Madrid potrebbe essere interessato.

Mercato Milan, dalla Premier League arrivano offerte per Bartesaghi: ecco la risposta del club rossonero - Mercato Milan, dalla Premier League arrivano offerte per Bartesaghi: ecco la risposta del club rossonero Il futuro di Davide Bartesaghi sarà ancora a tinte rossonere. milannews24.com

Bartesaghi in Premier? Una big del campionato inglese potrebbe decidere di mettere sul tavolo una proposta per il terzino del Milan - Non è da escludere una proposta importante per il terzino rossonero Il giovane terzino Bartesaghi, protagonista con una dopp ... calcionews24.com

Il Sunderland vuole mantenersi nei piani alti della Premier League, per la prossima sessione di mercato torna in auge Armand Laurienté https://www.ukcalcio.com/2025/12/calciomercato-sunderland-armand-lauriente-per-lattacco-patterson-obiettivo-del-leices - facebook.com facebook

I top club di Premier League sono su Antoine #Semenyo del Bournemouth • ManCity in vantaggio su ManUtd, Liverpool e Chelsea • Clausola di €74M valida fino al 10/1 #calciomercato x.com

