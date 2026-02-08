Calcio Bologna-Parma 0-1 Ordonez sbanca il Dall’ara al 94’

Il Parma ha vinto 1-0 sul Bologna nel derby emiliano. Ordonez ha deciso il match all’ultimo secondo, segnando il gol della vittoria al 94’. La partita si è conclusa con il Parma che ha portato a casa tre punti importanti. Il Bologna ha cercato di reagire fino alla fine, ma non è riuscito a pareggiare.

Roma, 8 feb. (askanews) – Colpaccio del Parma nel derby emiliano- la squadra di Cuesta vince 1-0 in trasferta contro il Bologna grazie al goal segnato da Ordonez al 94?. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma Corvi salva i tre punti. Gli uomini di Italiano partono bene ma dopo soli 22? restano in dieci. Pobega interviene da dietro con la gamba alta su Keita. L'arbitro inizialmente lo ammonisce ma viene richiamato dal VAR ed estrae il rosso. A fare la partita sono comunque i padroni di casa anche se i due portieri non sono particolarmente impegnati. All'inizio della ripresa Dallinga spreca una grande occasione poi il Parma troverebbe il vantaggio grazie ad un autogol di Castro, ma l'arbitro annulla in seguito a revisione al VAR per la posizione irregolare di Pellegrino che si trovava davanti all'avversario.

