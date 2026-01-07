L'Atalanta ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo il Bologna 2-0 allo Stadio Dall'Ara. La doppietta di Kristovic permette ai bergamaschi di salire a 28 punti in classifica, mantenendo una distanza di otto punti dal quarto posto. La partita si è conclusa con un risultato che riflette l'equilibrio tra le due squadre, evidenziando le caratteristiche offensive e difensive di entrambe.

AGI - Seconda vittoria consecutiva per l'Atalanta che vince 2-0 contro il Bologna grazie alla doppietta di Krstovic: i bergamaschi salgono a quota 28, rimanendo a 8 punti dal quarto posto. I rossoblù, invece, incassano la sesta sconfitta stagionale: contro il Como servirà una reazione per rimanere nelle parte alta della classifica. I nerazzurri nel prossimo turno ospiteranno il Torino. L' Atalanta ha dovuto rinunciare a Gianluca Scamacca, fermatosi all'ultimo minuto a causa un edema fibrillare al flessore destro: al suo posto Krstovic, con De Ketelaere e Zalewski a supporto. Il Bologna ha risposto col solito 4-2-3-1, in mezzo al campo spazio a Freuler, tornato titolare dopo i problemi alla clavicola. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Kristovic sbanca il Dall'Ara, Bologna-Atalanta 0-2

Leggi anche: Bologna, Italiano dimesso dall'ospedale. Domani tornerà al Dall'Ara

Leggi anche: Serie A, il Bologna cede alla Cremonese: 1 a 3 al Dall'Ara

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bologna-Juve 0-1: Cabal sbanca il Dall'Ara, Spalletti scavalca Italiano e torna in corsa Champions - Da Juve, da big che va ad imporsi sul campo di una provinciale con ambizioni da grande: Spalletti centra la quinta vittoria nelle ultime sei partite e lo fa sul campo ostico di Bologna, dove hanno ... tuttosport.com