Calabria pesca in crisi | pescatori chiedono Piano Straordinario per scongiurare fallimenti e disagio sociale

I pescatori della Calabria chiedono un piano straordinario per evitare il fallimento delle loro barche e il disagio sociale che ormai si diffonde. Il mare, che da sempre dà lavoro e identità alla regione, è in crisi. La recente aggressione a un giornalista di Striscia la Notizia nel porto di Cirò Marina ha acceso i riflettori su un problema più grande, che coinvolge intere comunità e il loro futuro. Ora la regione deve trovare soluzioni rapide per fermare questa situazione in peggioramento.

Il mare calabrese, da sempre fonte di sostentamento e di identità culturale, è oggi teatro di una crisi profonda che trascende la recente, e deprecabile, aggressione subita da un inviato della trasmissione televisiva Striscia la Notizia nel porto di Cirò Marina. L’episodio, avvenuto l’8 febbraio 2026, ha scatenato un’ondata di indignazione, ma per il Comitato Pescatori Calabria rappresenta soprattutto un’amara occasione per portare all’attenzione pubblica una situazione di disagio sociale ed economico che si trascina da tempo, minacciando la sopravvivenza di un settore vitale per la regione. Non si tratta, sottolinea il Comitato, di cercare giustificazioni per gesti violenti che vanno sempre condannati, ma di analizzare le radici profonde di una rabbia che serpeggia tra i pescatori, ormai allo stremo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Calabria Pesca Disagio giovanile, Schifani: "Piano straordinario per l'inclusione sociale sul modello Napoli" Calabria, pesca in ginocchio: rabbia dei pescatori e denunce di abbandono e concorrenza sleale. La pesca in Calabria attraversa un momento difficile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Calabria Pesca Argomenti discussi: Pesca in Calabria, Fortunato: Settore abbandonato e in crisi; Pesca, Fortunato (FAI CISL Calabria): Basta abbandono. Servono ascolto, confronto, investimenti e maggiore considerazione per il settore.; Pesca della sardella, il Comitato dei Pescatori calabresi: Speranza disattesa e illusione infranta; Rapporto Veneto Agricoltura: granchio blu e clima mettono in crisi pesca e agroalimentare. Crisi della pesca artigianale in Calabria: un settore dimenticato e le sue sfide invisibiliIn Calabria, con un settore in forte difficoltà, avevamo puntato molto sulla programmazione pesca dell’Unione europea per una ripresa del settore considerata la rilevante dotazione finanziaria gestit ... strettoweb.com Pesca, Fortunato (Fai Cisl Calabria): «Basta abbandono»Per il dirigente sindacale servono ascolto, confronto, investimenti e maggiore considerazione per il settore». corrieredellacalabria.it #SVILUPPO - #Bari Centrale si ferma: #stazione chiusa per 72 ore a marzo. Ecco il piano straordinario di RFI #raccontiamolapuglia facebook Milano Cortina: piano straordinario di Fs in Veneto. Collegamenti con Frecce e Bus, accoglienza e assistenza in 21 stazioni #ANSA x.com

