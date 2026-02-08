Calabria pesca in ginocchio | rabbia dei pescatori e denunce di abbandono e concorrenza sleale

La pesca in Calabria attraversa un momento difficile. I pescatori sono furiosi e denunciano abbandono e concorrenza sleale. Questa crisi si fa sentire forte nel porto di Cirò Marina, dove sono scoppiate tensioni e proteste. La situazione dura da anni e non sembra trovare una soluzione semplice.

La crescente frustrazione dei pescatori calabresi, sfociata in momenti di tensione nel porto di Cirò Marina, ha portato alla luce una crisi profonda e annosa che affligge un settore cruciale dell'economia regionale. L'episodio, scatenato da un servizio della trasmissione televisiva Striscia la Notizia incentrato sulla pesca del novellame, non è un caso isolato, ma il sintomo di un malessere radicato che richiede un'analisi urgente e interventi concreti. Francesco Fortunato, Segretario Generale della FAI CISL Calabria, ha espresso una ferma condanna per qualsiasi forma di violenza, ma ha allo stesso tempo sollevato questioni fondamentali sull'abbandono e la marginalizzazione in cui versano le comunità marinare calabresi.

