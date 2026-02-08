Butti l’olio nel lavello della cucina? Stai commettendo un grosso errore

Molti italiani continuano a versare l’olio usato direttamente nel lavandino, senza rendersi conto dei danni che possono creare. Ogni volta che si butta olio nel lavandino, si rischia di bloccare le tubature e di danneggiare l’intera conduttura. È un gesto comune, ma sbagliato, che può portare a costose riparazioni. È meglio raccogliere l’olio usato in un contenitore e portarlo ai punti di raccolta dedicati.

Il lavandino della cucina è il cuore pulsante delle nostre case, ma spesso lo trattiamo come se fosse un buco nero capace di inghiottire qualsiasi cosa. Se gettare residui di cibo è già un rischio, versare il grasso di cottura o l’olio usato è una vera e propria dichiarazione di guerra al tuo impianto idraulico. Quello che sembra un gesto rapido e innocuo è in realtà l’inizio di un disastro silenzioso che avviene sotto i nostri pavimenti. Il problema nasce da una legge fisica elementare: il grasso cambia stato. Quando è bollente nella padella, l’olio è fluido e scorrevole, ma non appena entra nelle tubature, dove la temperatura è molto più bassa, subisce una solidificazione rapida. 🔗 Leggi su Cultweb.it

