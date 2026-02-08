Ma questi… C’è posta per te polemica su Il Volo | in studio lo hanno notato tutti

La puntata di sabato 7 febbraio di C’è posta per te ha raccontato una delle storie più toccanti di questa edizione. In studio Giuseppe, da Siracusa, chiamato dalla moglie Annamaria, con la partecipazione a sorpresa de Il Volo, invitati per stare accanto alla coppia dopo la perdita della figlia Sara. Ma per i tre tenori però non è mancata qualche critica. Ma vediamo cosa è successo. “Purtroppo la vita con noi è stata crudele, ingiusta, hai sempre detto di avere due regine. Adesso regina te n’è rimasta una”, ha esordito Annamaria. “Voglio ringraziarti per tutto quello che fai per me, per tutte le cure che hai e per tutte le attenzioni, sei un marito modello, un marito meraviglioso, e sono qui per dirti che voglio confortarti io adesso a te, voglio darti tutto il conforto che meriti affinché nel tuo volto possa rivedere quel sorriso che ti caratterizzava quando c’era Sara”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

#C’è-Posta-per-Te || Durante la puntata di sabato 31 gennaio 2026, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Antonino e Micaela.

Il Volo e la forza di una famiglia dopo la perdita di Sara A C'è posta per te è arrivata una storia toccante e piena di coraggio: Giuseppe e Annamaria da Siracusa, colpiti dalla tragica perdita della figlia Sara, hanno ricevuto sostegno e conforto dal trio Il Volo. facebook