Borseggi in centro sgominata la banda
I Carabinieri di Codogno hanno sgominato la banda dei borseggi a Casalpusterlengo. I militari sono entrati in azione giovedì sera in una villetta occupata, smantellando l’organizzazione che negli ultimi giorni aveva messo in allarme i frequentatori del centro storico. La banda, specializzata in furti con destrezza, aveva seminato il panico tra i passanti e i clienti dei locali, ma ora i controlli hanno riportato la calma.
CASALPUSTERLENGO (Lodi) Blitz nella villetta occupata: smantellata la "banda delle borse". Un’operazione dei Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Codogno ha messo fine, nella serata di giovedì, alle scorribande di una banda specializzata in furti con destrezza che, negli ultimi giorni, aveva seminato il panico tra i frequentatori dei locali del centro storico di Casalpusterlengo. Il teatro dell’operazione è stata una villetta disabitata in località quartiere Ducatona, precisamente nella zona di viale dei Cappuccini. Secondo le prime ricostruzioni, l’immobile era diventato il quartier generale abusivo di tre uomini di origine maghrebina che sembra portassero a termine i colpi anche a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti discussi: Borseggi in centro sgominata la banda.
