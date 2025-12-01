Milano sgominata la banda dello specchietto | così rubavano orologi di lusso in pieno centro

Affaritaliani.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestata la banda che rapinava orologi di lusso a Milano usando la tecnica dello specchietto. Così attiravano le vittime e colpivano in pochi secondi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

milano sgominata la banda dello specchietto cos236 rubavano orologi di lusso in pieno centro

© Affaritaliani.it - Milano, sgominata la banda dello “specchietto”: così rubavano orologi di lusso in pieno centro

Contenuti che potrebbero interessarti

milano sgominata banda specchiettoRapine degli orologi di lusso in centro a Milano: in manette la banda dello “specchietto”, ecco come agiva - Per aver rapinato due orologi di valore con la tecnica dello specchietto, metodo da loro già collaudato in passato e di cui esano «specialisti», due uomini , rispettivamente ... Scrive leggo.it

milano sgominata banda specchiettoRubavano orologi di lusso agli automobilisti fermi nel traffico a Milano: due arresti. Ecco la tecnica dello specchietto VIDEO - Agivano con rapidità e precisione, scegliendo le loro vittime tra gli automobilisti fermi nel traffico e sfruttando una tecnica collaudata: urtare lo specchietto ... Riporta ilgazzettino.it

milano sgominata banda specchiettoRubavano orologi di lusso a Milano usando la tecnica “dello specchietto”: due arresti a Napoli - Agivano con rapidità e precisione, scegliendo le loro vittime tra gli automobilisti fermi nel traffico e sfruttando la cosiddetta tecnica dello “specchietto”: urtare ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Sgominata Banda Specchietto