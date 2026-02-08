Le bollette vengono consegnate troppo tardi, già scadute quando arrivano ai cittadini. Questa volta la segnalazione arriva da via Carso, vicino all’ospedale, dove i residenti si trovano a dover affrontare i ritardi nel servizio di consegna delle Poste. La situazione crea problemi per chi deve pagare le utenze in tempo, e ancora una volta si evidenzia come i ritardi siano diventati una norma.

"Le bollette vengono consegnate oltre il termine ultimo per pagarle". Una segnalazione che stavolta arriva da via Carso, zona ospedale. E che si somma alle tante altre relative al servizio postale che si sono susseguite negli ultimi mesi. "Mi sono accorto per la prima volta dell’anomalia al momento di ricevere la bolletta della luce di giugno e luglio – racconta Dino De Feo –. A settembre ancora non era arrivata, così ho contattato direttamente Enel. Mi hanno detto di averla inviata di nuovo, poi un’altra volta ancora: ma di quelle tre lettere io ne ho ricevuta una sola e a distanza di mesi. Ora anche di quella di ottobre e novembre non c’è traccia, farò come faccio sempre da qualche mese: chiamerò Enel e me la farò inviare per email. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bollette consegnate già scadute". Poste, ancora ritardi nel servizio

Approfondimenti su Poste Ritardi

A Casal di Principe, gli uffici comunali hanno consegnato 10mila bollette della tassa sui rifiuti.

A Massa Marittima, nelle frazioni delle Colline Metallifere, si registrano ancora ritardi nella consegna delle bollette da parte di Poste Italiane.

