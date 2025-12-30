A vent'anni dalla sua uscita, il film con Jake Gyllenhaal arriva finalmente in 4K UHD grazie alla bellissima steelbook targata Plaion ricca di contenuti speciali. La guerra secondo Sam Mendes. Vent'anni fa il regista reduce da American Beauty ed Era mio padre, portò sul grande schermo con Jarhead il bestseller di Anthony Swofford, soldato che raccontava la sua esperienza tra i marine di stanza in Arabia Saudita durante la Guerra del Golfo del 1991. Il focus era soprattutto sulla frustrazione e sulla lunga inazione forzata dei soldati, con un nemico che a lungo era rappresentato non dallo schieramento avversario ma dal sole, dal petrolio, dal caldo e dalle difficoltà del deserto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jarhead: vent'anni dopo, la guerra secondo Sam Mendes arriva in steelbook 4K UHD

Leggi anche: Scarface: una scintillante steelbook 4K UHD tutta nuova per il cult con Al Pacino

Leggi anche: The Blues Brothers festeggia i 45 anni con una steelbook 4K e un documentario che svela nuovi retroscena

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mediaset comunica l’autosospensione di Alfonso Signorini in seguito alla controversia in corso.

Vent'anni fa, usciva in sala il miglior film sulla Guerra del Golfo - Sono nato a Padova nel 1985, da sempre grande appassionato di sport, cinema e arte, dopo dodici anni come allenatore e scoutman professionista nel mondo della pallavolo, ho deciso di intraprendere la ... esquire.com

Federico Aldrovandi vent'anni dopo, incontro pubblico a Ferrara - L'Associazione Stampa Ferrara, che celebra i 130 anni dalla fondazione, ha promosso un incontro pubblico - ansa.it

Federico, vent’anni dopo: "Commessi gravi errori da chi doveva difenderci" - "Dopo tanti anni si è riusciti a fare maggiore chiarezza e a costruire più unità intorno a questa vicenda, anche da parte del mondo politico da cui io stesso provengo, su quella che è stata una ... ilrestodelcarlino.it

Oggi 13 dicembre tanti auguri a #JamieFoxx: in quali film lo avete amato di più Diventato noto per la sua interpretazione nel film biografico "Ray" del 2004, per il quale ha vinto l'Oscar, il BAFTA, lo Screen Actors Guild Award, il Critics' Choice Award e il Golde - facebook.com facebook