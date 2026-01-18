Il derby di Milano tra Milan e Inter si avvicina, attirando l'interesse di molti tifosi. Di seguito vengono fornite tutte le indicazioni utili per l'acquisto dei biglietti, consentendo ai supporter di partecipare all'evento nel rispetto delle modalità ufficiali e delle normative vigenti. Un'occasione per vivere una delle sfide più importanti del calcio italiano con consapevolezza e preparazione.

Il derby si avvicina, e il Milan già si proietta in avanti. Ecco, di seguito, tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti Il derby si avvicina, e il Milan già si proietta in avanti. Per la stracittadina contro l'Inter, primo match del mese di marzo, ancora non si hanno data e orari sicuri, dado che n on sono ancora state definite, però il club rossonero ha diramato tutte le informazioni legate all'acquisto dei tagliandi, disponibili dal 19 gennaio. Ecco, di seguito, la nota del club: (Fonte acmilan.com) - Nel primo match casalingo del mese di marzo, torna in scena il Derby di Milano: Milan e Inter si affronteranno a San Siro nella 28ª giornata di Serie A, in quello che sarà il capitolo numero 246 nella storia della Stracittadina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, derby alle porte: biglietti in vendita: ecco tutte le informazioni

Leggi anche: Aria di derby: ecco tutte le informazioni sui biglietti per Inter-Milan

Leggi anche: Biglietti Inter Liverpool, al via la vendita: tutte le informazioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

DERBY ad ALTA TENSIONE! PATO si prende TUTTO | MILAN v INTER 10/11

Milan-Inter, da lunedì in vendita i biglietti: tutti i dettagli - facebook.com facebook

Milan-Inter, da lunedì in vendita i biglietti: tutti i dettagli x.com