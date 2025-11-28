Bernardo Silva Juve Guardiola accende le sirene di mercato | Voglio il meglio per lui | deciderà con il club Il parametro zero deve ancora prendere una decisione

Bernardo Silva Juve, Guardiola conferma il dilemma: deciderà il futuro dopo 9 anni. La Vecchia Signora monitora il potenziale affare a zero. Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha lasciato la porta aperta a una possibile partenza di Bernardo Silva, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2026. Le parole del tecnico spagnolo, rilasciate in conferenza stampa, confermano che il centrocampista portoghese avrà la libertà di scegliere il suo futuro, un segnale che infiamma il calciomercato europeo. La situazione è monitorata con attenzione dalla Serie A. Bernardo Silva è un obiettivo primario per la Juve e il Milan, che vedono in lui il colpo a parametro zero ideale per rinforzare il centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

