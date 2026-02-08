Federico Bernardeschi torna in campo dopo quasi due mesi e si prende la fascia destra. L’ex Juventus ha guidato il traffico sulle fasce, cercando di dare man forte alla sua squadra. La sua presenza si sente, anche se il suo rientro è ancora lontano da quello ideale. Intanto, l’Atalanta può sorridere: i ritorni di Skorupski e Lucumi promettono una difesa più solida e più sicura.

Federico Bernardeschi ha indossato l’ultima maglia da titolare il 19 dicembre a Riad, quando al minuto 40 della semifinale di Supercoppa Italiana con l’Inter fu costretto ad abbandonare la sfida per il crac della clavicola. Quello era un Bernardeschi al top, reduce da 4 reti segnate in meno di un mese: esattamente ciò di cui avrebbe bisogno oggi Vincenzo Italiano per accendere la miccia della ripartenza. Cercasi nuova energia in fascia. Dal Bernardeschi che accarezza da vivo l’ipotesi di tornare a giocare dall’inizio all’Orsolini che deve uscire dall’incubo di chi ha raggiunto la doppia cifra a metà stagione per poi impantanarsi (lui come il suo rinnovo di contratto); dal Cambiaghi che ha dato segnali di vita a Como il 10 gennaio segnando un gol e rovinando tutto con un’ingenua espulsione, al Rowe tirato a lucido dell’ultimo periodo, forse l’unico rossoblù in controtendenza rispetto al rendimento deficitario della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bernardeschi dirige il traffico sulle fasce. Skorupski e Lucumi, due ritorni che pesano

Ecco le ultime novità sugli infortunati del Bologna, con aggiornamenti su Skorupski, Bernardeschi e Lucumí.

