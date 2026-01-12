Infortunati Bologna il punto su Skorupski Bernardeschi e Lucumi | ecco come stanno le ultimissime

Ecco le ultime novità sugli infortunati del Bologna, con aggiornamenti su Skorupski, Bernardeschi e Lucumí. I tre giocatori stanno seguendo il loro percorso di recupero in vista della prossima sfida di Verona, prevista tra tre giorni. Di seguito, un quadro aggiornato sulle condizioni e sui tempi stimati di rientro di ciascuno, per offrire una panoramica chiara e precisa sulla situazione della squadra.

Infortunati Bologna: aggiornamenti su Skorupski, Bernardeschi e Lucumí. Le condizioni dei tre rossoblù e gli aggiornamenti Ripresa di lavoro questa mattina per il Bologna, atteso tra tre giorni dalla sfida di Verona. Seduta di scarico per i giocatori maggiormente impiegati a Como, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni tecnico?tattiche e una partitella finale. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

