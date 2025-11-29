Tra cinema e amori la vita di un artista impareggiabile sul filo dell' ironia

Sarà che i genitori volevano che si laureasse in farmacia; sarà che ha vissuto ossessionato dall'ipocondria; fatto sta che ha dichiarato che sarebbe un'ottima idea, un giorno lontano, seppellire le sue ceneri vicino a una farmacia, appunto. Ironico quanto cinico, dalla battuta fulminante, nevrotico, più di 50 film, 4 Oscar (mai ritirati), il gigante Woody Allen domani compie 90 anni. Un'età veneranda, che lo costringe a fare i conti con una vita letteralmente eccezionale. Sono parole sue: «Mia madre mi diceva che fino ai 5 anni ero un bambino solare. Poi tutto è cambiato, in una sola notte: mi avevano detto che si deve morire».

