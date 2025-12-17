Basket Nella Divisione regionale 1 Il CmC interrompe la striscia negativa Vittoria sofferta contro il Castelfranco
Il CmC torna alla vittoria nella Divisione regionale 1, interrompendo una serie negativa di quattro turni. In trasferta a Castelfranco di Sotto, la squadra ha conquistato un successo sofferto contro il Castelfranco, con il punteggio di 63-66, grazie a una rimonta nelle fasi finali della partita.
Torna al successo dopo un digiuno durato quattro turni il Cmc, che nella trasferta di Castelfranco di Sotto, valida per la giornata numero 13 della divisione regionale 1, batte i locali 63-66 (parziali 10-21, 20-34, 43-46). I biancocelesti allenati da Michele Bertieri (vice Luca Rigano) partono bene, sono concentrati e consapevoli che i punti in palio potrebbero valere doppio contro una diretta concorrente alla salvezza. E per i primi 20 minuti sono gli ospiti a condurre con un +11 al primo intervallo che diventa +14 a metà gara (parziale secondo tempino 10-13) con la difesa carrarese che concede molto poco ai pisani (solo 10 punti per ciascuno dei due tempini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
