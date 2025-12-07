Basket A2 femminile - Il match alle 18 L’E-Work contro la corazzata Alpo Villafranca
Chissà che questa volta non sia l’E-Work a smentire i pronostici dopo aver perso molte partite che la vedevano favorita. Le faentine, reduci da tre sconfitte consecutive, ospitano alle 18 l’Alpo Villafranca delle ex Peresson e Soglia, seconda forza del campionato, iniziando un tour terribile che le vedrà sabato 13 a Ragusa e sabato 20 a Matelica. In tre settimane affronteranno le prime della classe e Nori e compagne non si presentano di certo nel migliore dei modi, dopo aver perso con Alcamo in casa, gara che dovevano vincere. Al di là della sconfitta, è stata la prestazione ad evidenziare il momento di crisi dell’E-Work, smarritasi troppe volte durante la partita e senza una leader in grado di prendere per mano la squadra nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
