Ayomide Folorunso si avvicina al record italiano dei 400 metri. La mezzofondista italiana corre forte a Pechino, ma deve accontentarsi di un buon secondo posto. Nel frattempo, Desalu fa un passo indietro sui 100 metri, mentre Olivieri conquista la vittoria a Dortmund in una gara combattuta. La stagione sprint continua a offrire sorprese e sfide, con gli atleti italiani che cercano di tenere il passo ai grandi nomi internazionali.

Non soltanto la splendida vittoria di Mattia Furlani nel salto in lungo al Meeting di Metz con tanto di miglior prestazione mondiale stagionale (8.39 metri) e l’esordio dell’olandese Femke Bol sugli 800 metri (1:59.07 di record nazionale). La tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) offre anche la convincente prova di Ayomide Folorunso, che ha corso i 400 metri in 51.98 ed è così diventata la seconda italiana di sempre sulla distanza: l’emiliana ha migliorato di 30 centesimi il personale siglato tre anni fa ad Ancona e ha avvicinato il primato italiano di Alice Mangione (51. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ayomide Folorunso avvicina il record italiano dei 400, passo indietro di Desalu, Olivieri vince a Dortmund

Matteo Berardo si distingue anche sui 200 metri, avvicinando il record italiano U18.

Sofia Napoli, atleta della Chimera Nuoto, ha stabilito il nuovo record italiano Juniores nei 400 misti a Riccione, siglando un risultato di rilievo nel panorama natatorio nazionale.

