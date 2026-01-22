Famiglia nel bosco Sos utenti offre l' interprete gratuita | Necessario garantire una corretta mediazione linguistica

Sos Utenti APS di Ortona interviene per garantire una corretta mediazione linguistica nella vicenda familiare nel bosco, che coinvolge i genitori Nathan e Catherine e i loro figli. L’associazione offre gratuitamente un interprete per sostenere i diritti della famiglia e facilitare la comunicazione tra le parti, contribuendo a un intervento giuridico più equo e trasparente.

Nuovo intervento della Sos utenti aps di Ortona a sostegno dei diritti della famiglia nel bosco, nella vicenda giuridica che coinvolge i minori e i genitori Nathan e Catherine. L'ente del terzo settore vuole garantire una corretta mediazione linguistica e annuncia di aver messo gratuitamente a disposizione un interprete per sostenere i diritti della famiglia e facilitare la comunicazione tra le parti, contribuendo a un intervento giuridico più equo e trasparente.

