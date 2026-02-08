Arsago Seprio – Psicologia in dialogo quattro incontri ad Arsago Seprio per ascoltare il disagio

Arsago Seprio si prepara a ospitare quattro incontri dedicati alla psicologia. L’obiettivo è ascoltare le persone e affrontare il problema del disagio psicologico che colpisce molti, spesso senza che se ne parli. Gli eventi, intitolati “Psicologia in dialogo”, si svolgeranno nel centro del paese e vogliono offrire uno spazio di ascolto e confronto.

Arsago Seprio, pittoresca località incastonata nel cuore della provincia di Varese, si prepara ad affrontare una sfida cruciale: quella di dare voce al disagio psicologico che sempre più spesso silenziosamente affligge la comunità. Un'iniziativa ambiziosa, denominata "Psicologia in dialogo", prenderà forma attraverso quattro incontri programmati tra febbraio e maggio 2026 presso il Centro culturale Concordia, un punto di riferimento per la vita sociale e culturale del paese. L'intento è quello di creare uno spazio sicuro e accogliente dove bambini, adolescenti e adulti possano trovare ascolto, informazione e strumenti per affrontare le difficoltà emotive e comportamentali che caratterizzano il nostro tempo.

