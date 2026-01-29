Ieri sera al palasport di Torino, oltre 3500 persone hanno ascoltato il dibattito tra Alessandro Barbero e Angelo D’Orsi. I due storici hanno parlato di come la censura possa spingere le persone a desiderare la guerra. D’Orsi ha criticato la censura, dicendo che spesso ottiene l’effetto opposto. La gente presente ha mostrato grande entusiasmo, applaudendo le parole di D’Orsi e Barbero e sostenendo le loro opinioni. La serata si è conclusa con un forte applauso e un dibattito acceso tra il pubblico.

“Il censore è stupido perché ottiene l’effetto contrario”. Parola di Angelo D’Orsi che ieri sera è riuscito a portare oltre 3500 persone al palasport di Torino per un dialogo con lo storico Alessandro Barbero sul tema “Democrazia in tempo di guerra”. Un evento che si sarebbe dovuto tenere un mese fa al teatro Valdocco di Torino, ma che era stato censurato. E così grazie al circolo Arci La Poderosa, all’ Anpi e alla rivista Historia Magistra, l’incontro si è potuto tenere, con lo stesso titolo, in uno spazio ancora più grande. “Eppure avevamo altre seimila persone in lista d’attesa” spiegano i responsabili del circolo Arci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci vogliono portare in guerra, la censura serve a quello”: ovazione per Barbero e D’Orsi al palasport di Torino, in 3500 ad ascoltare il loro dialogo

Approfondimenti su Torino Democrazia

A Torino, trecento persone hanno manifestato davanti al Municipio in risposta all’annullamento dell’evento “Democrazia in tempo di guerra” al Teatro Grande Valdocco, contestando la censura.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Torino Democrazia

Argomenti discussi: Giacomo Giorgio è il medico che crea un (finto) virus per salvare gli ebrei. Siamo una generazione di indifferenti; Il mio Riccardo III è donna. L’attrice Maria Paiato nelle vesti del perfido Duca di Gloucester nel dramma di Shakespeare; A Siderno collassati 2,2 km di lungomare con danni che superano i 10 milioni di euro, Surace e Lurasco: La città si rialzerà ma ci vogliono risorse e consapevolezza · ilreggino.it; L'allarme di Papa Leone: ci vogliono escludere dalla società. Ecco come impedirlo.

Carmen Consoli: «Sarei andata in barca a Gaza: il governo dice che ci vogliono due giorni per portare gli aiuti? Perché non ha fatto niente in due anni?»«Il siciliano tira fuori il mio spirito critico e la mia parte più impegnata socio-politicamente, il blues e il disagio dei canti popolari». Tornerà a cantare in italiano, «la lingua che fa uscire la ... corriere.it

Referendum giustizia, perché Barbero sbaglia tutti. Il prof. vittima del suo successo mediatico Evidentemente Barbero è vittima del suo successo mediatico: è troppo impegnato ad approfondire tanta parte della storia umana, dagli Egizi alla spedizione dei Mille - facebook.com facebook

Per dire balle col sorriso, slegate dal merito della riforma, ci vogliono pochi secondi. Per far capire che si tratta di balle occorre qualche spiegazione tecnica. Noto che anche tu continui sulla prima strada. Leggere (non dico studiare) un manuale di ordinament x.com