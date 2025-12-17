Violenza e minacce nei confronti della nonna | 31enne arrestato

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grave vicenda di violenza scuote Bologna: un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di aver minacciato e maltrattato la nonna. L’indagine della Procura mette in luce comportamenti preoccupanti all’interno di un nucleo familiare, suscitando attenzione e sconcerto nella comunità. La vicenda evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le persone più vulnerabili.

violenza e minacce nei confronti della nonna 31enne arrestato

© Bolognatoday.it - Violenza e minacce nei confronti della nonna: 31enne arrestato

Un uomo di 31 anni, italiano, è indagato dalla Procura di Bologna per il reato di maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi. Come riferiscono i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo, il 31enne si era insediato a casa della nonna, passando da un camper all’abitazione della donna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Violenza sessuale e stalking nei confronti della ex: arrestato 31enne residente in Brianza

Leggi anche: Violenza in famiglia, arrestato un 31enne recidivo: ha minacciato la ex moglie e la figlia minorenne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

violenza minacce confronti nonnaNonna uccisa a martellate ad Acilia: il nipote ammette il gesto violento e rivela il movente - Uccide la nonna a martellate: il nipote confessa e indica il movente nelle tensioni familiari. notizie.it

violenza minacce confronti nonnaMaestra condannata per maltrattamenti, le motivazioni: urla e minacce sono violenza psicologica grave, anche per chi assiste - È il tempo che è stato necessario per arrivare alla sentenza del processo di primo grado che lo scorso mese di marzo ha condannato a tre anni di reclusione, per maltrattamenti, una maestra ... tecnicadellascuola.it

Minacce di morte a Battino: "Basta con odio e violenza" - Anche il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Ancona "esprime la più ferma condanna per l’episodio gravissimo avvenuto nei confronti dell’assessore Marco Battino: minacce, insulti e sputi, sono ... ilrestodelcarlino.it

Nonna Arrabbiata per TikTok FunnyItaly AIVideo ItalianComedy NonnaItaliana TikTokMamma

Video Nonna Arrabbiata per TikTok FunnyItaly AIVideo ItalianComedy NonnaItaliana TikTokMamma

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.