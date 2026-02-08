Arcipelago della Maddalena | il comandante dei Carabinieri Rizzo valuta sfide operative e tutela ambientale nell’isola

Il comandante dei Carabinieri Rizzo ha visitato l’Arcipelago della Maddalena, incontrando i militari e valutando le sfide quotidiane nel controllare e tutelare le isole. Durante la visita, ha ascoltato i problemi di chi opera in un ambiente difficile e ha ribadito l’impegno a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla salvaguardia del territorio.

La visita istituzionale del comandante della Legione Carabinieri Sardegna, generale di brigata Francesco Rizzo, all'Arcipelago della Maddalena, il 6 febbraio 2026, ha rappresentato un momento di confronto diretto con le peculiarità operative e le sfide che i reparti dell'Arma affrontano quotidianamente in un contesto insulare complesso. La giornata ha visto il generale Rizzo impegnato in un serrato sopralluogo tra le diverse realtà operative presenti sul territorio, dalla Stazione Carabinieri de La Maddalena a quella di Palau, fino alla motovedetta d'altura "Monteleone" e ai presidi dei Carabinieri Forestali di Caprera.

