Apuane e Lunigiana | il Governo salva Tresana Villafranca e Fosdinovo ripristinati i benefici per i comuni montani

Il governo Meloni ha deciso di reinserire Tresana, Villafranca e Fosdinovo nell’elenco dei comuni montani. La mossa permette a queste comunità di ricevere nuovamente benefici e sostegni, evitandone l’isolamento amministrativo. La notizia è una buona notizia per un territorio che da sempre fatica a svilupparsi a causa della sua posizione geografica.

La decisione del governo Meloni di reinserire Tresana, Villafranca e Fosdinovo nell’elenco dei comuni montani rappresenta una svolta significativa per le comunità apuo-lunigianesi, scongiurando un possibile isolamento amministrativo e aprendo nuove prospettive di sviluppo per un territorio spesso penalizzato dalla sua particolare conformazione geografica. La notizia, giunta in serata di domenica 8 febbraio 2026, è stata accolta con soddisfazione dal deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, che ha sottolineato l’attenzione costante dell’esecutivo verso le aree più svantaggiate d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Apuane Lunigiana

Ultime notizie su Apuane Lunigiana

