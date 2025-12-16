Riduzione dei Comuni montani Valbonesi Pd | Proposta discriminatoria per l’Appennino Il Governo torni indietro

L'articolo analizza la proposta di riduzione dei Comuni montani presentata dal Governo, giudicata discriminatoria e dannosa per l'Appennino. Valbonesi del Pd critica duramente l'iniziativa, definendola un atto inaccettabile e un ulteriore tentativo di penalizzare territori fragili e periferici. La questione solleva questioni di equità e di tutela delle comunità montane.

“Un taglio inaccettabile, l’ennesimo tentativo di questo Governo di colpire i territori più fragili”. Così il consigliere regionale Daniele Valbonesi commenta la proposta annunciata dal ministro Calderoli sulla ridefinizione dei criteri per l’individuazione dei comuni montani. Le dichiarazioni. Forlitoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Comuni montani a Rimini: sette esclusi dalla nuova legge. Sadegholvaad: “Inaccettabile, così rischiano di sparire” - Con la nuova legge sui comuni montani, cambiano le regole del gioco, almeno per quanto riguarda sette comuni della provincia di Rimini. chiamamicitta.it

