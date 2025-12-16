Riduzione dei Comuni montani Valbonesi Pd | Proposta discriminatoria per l’Appennino Il Governo torni indietro
L'articolo analizza la proposta di riduzione dei Comuni montani presentata dal Governo, giudicata discriminatoria e dannosa per l'Appennino. Valbonesi del Pd critica duramente l'iniziativa, definendola un atto inaccettabile e un ulteriore tentativo di penalizzare territori fragili e periferici. La questione solleva questioni di equità e di tutela delle comunità montane.
“Un taglio inaccettabile, l’ennesimo tentativo di questo Governo di colpire i territori più fragili”. Così il consigliere regionale Daniele Valbonesi commenta la proposta annunciata dal ministro Calderoli sulla ridefinizione dei criteri per l’individuazione dei comuni montani. Le dichiarazioni. Forlitoday.it
Comuni montani a Rimini: sette esclusi dalla nuova legge. Sadegholvaad: “Inaccettabile, così rischiano di sparire” - Con la nuova legge sui comuni montani, cambiano le regole del gioco, almeno per quanto riguarda sette comuni della provincia di Rimini. chiamamicitta.it
Comuni montani solo sopra i 600 metri. La rivolta dei sindaci: “Ci tolgono risorse” - ROMA – La Legge sulla montagna, ispirata dal ministro leghista Roberto Calderoli e da approvare prima di Natale, usa quota 600 – metri sul livello del mare – come spartiacque tranchant per definire se ... repubblica.it
I dati su dissesti e riduzione degli organici mostrano una fragilità strutturale degli enti locali. Nella nota, il sindacato indica possibili interventi su personale, aggregazioni tra Comuni e nuove competenze - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.