Apple ha deciso di intervenire sul suo feed di notizie dopo le segnalazioni degli utenti. Molti si sono lamentati di trovare troppi annunci di bassa qualità che interrompono la lettura. La società ha annunciato che apporterà modifiche per migliorare l’esperienza e ridurre le pubblicità invasive. Intanto, gli utenti sperano in un cambiamento rapido, perché il feed attuale sta causando più fastidi che utilità.

l’ecosistema di apple news è al centro di una controversia riguardo gli annunci pubblicitari presenti nel . la recente alleanza con taboola è ora oggetto di critica e di attenzione da parte degli utenti, con segnalazioni di annunci di bassa qualità o potenzialmente ingannevoli. apple news fronteggia una ondata di annunci di bassa qualità alimentati da taboola. taboola, attore di rilievo nel panorama pubblicitario, è spesso associato a contenuti sensazionalistici e a soluzioni di clickbait, comunemente definiti annunci “chumbox”. al crescere della notizia sull’accordo per introdurre pubblicità native su apple news e apple stocks, i critici hanno sollevato dubbi sull’adeguatezza di tali scelte. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Apple news feed perché è pieno di annunci di bassa qualità

Approfondimenti su Apple News

