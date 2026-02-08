Appello a Palazzo pubblico | Creare locali per giovani

Matteo Galasso, referente di Azione Under 30, lancia un appello a Palazzo pubblico: “Serve creare più locali e spazi dedicati ai giovani”. Secondo lui, è un errore pensare che Siena, città universitaria, non possa essere attrattiva per i giovani. La mancanza di luoghi di ritrovo rappresenta un fallimento, dice, e chiede interventi concreti per cambiare questa situazione.

Sulla carenza di spazi per i giovani a Siena interviene Matteo Galasso, referente di Azione Under 30 in provincia di Siena: "Affermare che Siena in quanto città universitaria non possa essere considerata attrattiva è un paradosso non accettabile, un vero e proprio fallimento di una visione – afferma –. Siena non può permettersi carenza di luoghi di intrattenimento, di strutture recettive accessibili, di residenze universitarie adeguate e di spazi di aggregazione e di servizi, tutti spazi pensati proprio per chi sceglie Siena per il proprio percorso di studi universitario. Tutto ciò rappresenta un limite strutturale allo sviluppo di una città che rischia così di giocarsi il proprio futuro.

La sicurezza online è fondamentale, soprattutto per i giovani che affrontano sfide legate ai social media.

