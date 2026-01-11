Anticipazioni Amici dell’11 gennaio | nuove eliminazioni e la classifica è una sorpresa

Nella puntata di Amici 25 in programma domenica 11 gennaio, si attendono nuove eliminazioni e una classifica inaspettata. L’evento si preannuncia come uno degli appuntamenti più significativi della stagione, offrendo ai telespettatori un momento di suspense e rinnovamento. Continuate a seguire per scoprire come si evolverà la gara e quali saranno le novità che caratterizzeranno questa importante tappa del talent.

La nuova puntata di Amici 25, in onda domenica 11 gennaio, promette di essere uno degli appuntamenti più intensi dell'anno. Dopo la pausa per le festività, il talent show di Maria De Filippi torna con sfide serrate tra gli allievi, momenti emozionanti, ospiti di grande spessore e sorprese che potrebbero cambiare le dinamiche all'interno della scuola. L'atmosfera è già carica di tensione. Il Serale infatti si avvicina e ogni performance conta sempre di più, sia per il percorso individuale che per la classifica generale. Amici, anticipazioni 11 gennaio. Secondo le anticipazioni, ad aprire la puntata dell'11 gennaio di Amici di Maria De Filippi sarà la prima eliminazione definitiva dell'anno.

