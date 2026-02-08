Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche | solidarietà della Meloni e della destra

Andrea Pucci ha deciso di non salire sul palco di Sanremo 2026 dopo le polemiche che sono scoppiate in questi giorni. La sua scelta ha diviso il mondo dello spettacolo e anche la politica, con la solidarietà che arriva dalla Meloni e dalla destra. Pucci ha spiegato di aver preferito fare un passo indietro per evitare ulteriori tensioni, lasciando il palco a un altro possibile conduttore. La situazione si è fatta molto calda, e ora si aspetta di capire come si svilupperà la vicenda nei prossimi giorni.

Andrea Pucci ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione come co-conduttore alla terza serata del Festival di Sanremo 2026, a causa delle pesanti polemiche scatenate dalla sua presenza. In una nota ufficiale inviata all'ANSA, il comico ha spiegato che la sua carriera, lunga 35 anni, è sempre stata dedicata a far ridere la gente, mettendo in scena usi e costumi del suo Paese.

