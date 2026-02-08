Massimiliano Allegri si gode i risultati raggiunti con la sua squadra. In otto partite, i nuovi giocatori hanno segnato dieci gol, e questo dimostra che il tecnico riesce a sfruttare al massimo le risorse a disposizione. La Gazzetta dello Sport sottolinea come Allegri abbia saputo gestire bene la rosa, portando i giocatori a dare il massimo in campo.

La Gazzetta dello Sport dà merito ad Allegri nel suo saper gestire al meglio la rosa nella sua interezza. Sia i giocatori che già c’erano sia soprattutto i nuovi innesti, che ora sono tutti parte del progetto e – anzi – stanno trascinando il Milan sempre più stabilmente al secondo posto del nostro campionato, in vista del derby di Milano che potrà poi indirizzare in un senso o in un altro la corsa scudetto. Allegri valorizza le sue risorse, oggi gli acquisti del Milan hanno rinnovato la squadra. Si legge così sul quotidiano: “In generale, grazie agli ultimi arrivi dal mercato, estivi e invernali, la squadra ha ingranato una marcia più alta . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri è un maestro nel valorizzare le risorse, 10 gol in 8 partite da parte dei nuovi arrivati

Approfondimenti su Allegri Rosso

Simone Tiribocchi commenta il Milan e il suo attuale momento, sottolineando le qualità di Allegri come allenatore e la sua capacità di leggere le partite.

Questa settimana il listone dei giocatori aggiornato con tutte le valutazioni dei nuovi acquisti di gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Allegri Rosso

Argomenti discussi: Contro i fan di Giorgio Gaber: il venerato maestro che detestava gli americani; Rabiot l'insostituibile, è lui l'uomo chiave del Milan: Allegri non lo toglie mai; Lamma, il cuore laniero: Ora cambiamo mentalità; Teatro ragazzi: all’Unione arriva Arlecchino.

Galliani svela: Conobbi Allegri tramite Giovanni Galeone, maestro di MaxDurante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, era presente come ospite Adriano Galliani che ha parlato di Allegri, de Milan attuale e di tanti aneddoti del passato legati. milannews.it

Allegri domina il confronto, punti con il Milan dopo 23 giornate: quanti erano nelle scorse stagioni?Allegri con il suo Milan sta viaggiando ad altissimi livelli: il confronto con le passate stagioni Il verdetto della ventitreesima giornata di campionato parla chiaro: il Milan targato Massimiliano Al ... milannews24.com

Ultimo appuntamento della Stagione Teatro Ragazzi del Teatro dell'Unione Domenica , alle ore 18.00 ` : + compagnia Zaches Teatro dedicato al maestro Eugenio Allegri In un Teatro dismesso e fatis facebook

Post Bologna-Milan La squadra prima di tutto. Ottima gestione umana di Max Allegri, vero maestro. Godiamoci il momento! @Andre_Galb #Milan #ACMilan #BolognaMilan #Allegri #ForzaMilan #FratelliRossoneri x.com