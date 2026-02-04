Fantacampionato Gazzetta | il listone aggiornato e le quotazioni dei nuovi arrivati

Questa settimana il listone dei giocatori aggiornato con tutte le valutazioni dei nuovi acquisti di gennaio. Füllkrug si conferma il più costoso, mentre i giovani come Palestra, Bernasconi, Bartesaghi e Vergara vedono crescere di continuo il loro valore. La sessione di mercato estivo ha portato diverse sorprese, e ora le quotazioni cambiano di giorno in giorno.

Il listone ufficiale del Fantacampionato, (CLICCA QUI PER CONSULTARE IL LISTONE) aggiornato agli acquisti del mercato invernale, è ora disponibile. Dal calciatore più costoso alle scommesse low cost, passando per tutti i nuovi arrivi: non manca davvero nessuno. Non ti resta, quindi, che partecipare al fantasy game ufficiale della Gazzetta dello Sport e scoprire tutte le novità di questa seconda parte di stagione. Iscriversi è semplice: basterà collegarsi al sito di Fantacampionato ed effettuare la registrazione al servizio in abbonamento. Due le tipologie disponibili: "Full" (1 fantasquadra, 29,99 euro) e "Pro" (3 fantasquadre, 59,99 euro), attraverso le quali sarà anche possibile fruire dei contenuti premium di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il mercato invernale ha portato diverse novità in Serie A, con alcuni giocatori che hanno cambiato squadra e altri che hanno debuttato in campionato.

ROSA FANTACAMPIONATO GAZZETTA IDEALE PER PLUSVALENZE DALLA 1° GIORNATA AL FANTACALCIO 2025-2026

Argomenti discussi: Fantacalcio: formazioni titolari Serie A 2025/2026, tutte le squadre-tipo.

