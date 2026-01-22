Alice Campello e Morata avviate le pratiche di divorzio Quando ci sarà l’annuncio ufficiale

Alice Campello e Alvaro Morata hanno avviato le pratiche di divorzio. Al momento, non è stata ancora comunicata una data ufficiale per l’annuncio. La loro separazione, confermata nelle ultime settimane, rappresenta un momento di cambiamento per le rispettive vite private. Restano da aspettare eventuali aggiornamenti ufficiali per conoscere i dettagli e le tempistiche di questa decisione.

