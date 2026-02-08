Alessandria successo per il Carnevale al Cristo | migliaia di partecipanti e forte impegno del volontariato

Il Carnevale al Cristo ad Alessandria si è concluso con numeri record. Migliaia di persone hanno partecipato alla festa, tra sfilate, musica e allegria. Il volontariato locale ha lavorato senza sosta per organizzare l’evento, che ha messo in mostra l’energia e la voglia di stare insieme della comunità. Un successo che fa ben sperare per le prossime manifestazioni.

Il Carnevale del quartiere Cristo ad Alessandria ha concluso la sua giornata di oggi, domenica 8 febbraio 2026, con un bilancio decisamente positivo, segnando un’importante affermazione per la capacità di aggregazione e di coinvolgimento della comunità locale. Migliaia di persone hanno affollato piazza Ceriana, partecipando attivamente ad una manifestazione che ha visto il coinvolgimento di oltre seicento alunni e la sinergia di numerose associazioni del quartiere e non solo. L’evento, ben organizzato, ha rappresentato un anticipo delle celebrazioni carnevalesche cittadine che culmineranno domenica prossima in piazza Garibaldi.🔗 Leggi su Ameve.eu

