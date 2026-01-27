In seguito alla nomina del nuovo vice-sindaco a Solofra, si è acceso un dibattito tra Forza Italia e il PD. La disputa riguarda modalità e trasparenza della scelta, con il Comune al centro di tensioni politiche. Questa situazione evidenzia le difficoltà di confronto e collaborazione tra le forze politiche locali, riflettendo le sfide di un’amministrazione che si trova a dover gestire decisioni importanti senza un accordo condiviso.

Tempo di lettura: 4 minuti Il botta e risposta tra i coordinamenti del Comune di Solofra di Forza Italia e partito Democratico dopo la nomina delle nuova giunta da parte del sindaco Nicola Moretti e le immediate dimissioni del vicesindaco LA NOTA DI FORZA ITALIA: La recente nomina del vice-sindaco, effettuata senza alcun accordo politico, senza un percorso condiviso e in totale assenza di confronto con il Consiglio Comunale, costituisce un atto di grave svilimento delle istituzioni cittadine. Pur essendo formalmente una prerogativa del Sindaco, tale scelta si configura come un atto politicamente irresponsabile e istituzionalmente lesivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solofra, Forza Italia attacca, il Pd si difende: Sindaco al bivio

Approfondimenti su Solofra ForzaItalia

Forza Italia si trova a un crocevia cruciale: senza una svolta autentica, il simbolo rischia di perdere significato.

Venerdì sera, Forza Italia ha organizzato una cena a Forlì alla quale hanno partecipato il sindaco Zattini e i primi cittadini di Predappio e Premilcuore, Canali e Baruffi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Solofra ForzaItalia

Catanzaro Servizi, bufera politica: Forza Italia attacca Fiorita sulla gestione della partecipataScontro politico a Catanzaro sulla gestione della Catanzaro Servizi: i consiglieri di Forza Italia Lobello e Passafaro attaccano il sindaco Fiorita in una dura nota, con preoccupazione per le ricadute ... catanzaroinforma.it

Forza Italia attacca: Borse di studio in stallo e agevolazioni saltateIl problema delle borse di studio in Emilia-Romagna, dice Forza Italia, non è colpa del Governo, ma di una Regione che ha paralizzato Ergo, l’ente regionale per il diritto allo studio. Singolare ... ilrestodelcarlino.it

LabTv. . Il centrodestra serra le fila e si prepara al primo confronto in vista delle prossime sfide elettorali in provincia di Avellino. Per il consigliere regionale irpino in quota Forza Italia, Livio Petitto, nessun dubbio, sarà la sua coalizione ad eleggere il nuovo sin - facebook.com facebook

Calenda apre a Forza Italia, ma a Roma il patto con Gualtieri regge ift.tt/pNBjXcA x.com