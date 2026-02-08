AI nella scienza è tempo di sovranità cognitiva

L’intelligenza artificiale diventa sempre più presente nella ricerca scientifica. Questa tecnologia apre nuove possibilità, ma solleva anche domande sulla nostra capacità di controllarla. Esperti e ricercatori si confrontano su come mantenere la sovranità cognitiva, in un mondo che cambia rapidamente. La sfida è capire come usare l’AI senza perdere il controllo su ciò che creiamo.

Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Prendiamo a prestito non caso le parole di un supereroe, per analizzare una delle grandi sfide nell’era dell’ AI. Una rivoluzione tecnologica in corso, che in Italia vale 1,8 mld di euro e che si sta rapidamente integrando nelle scienze della vita. Con il rischio però che l’automazione da strumento di supporto, “si trasformi in una delega epistemica silenziosa, capace di erodere il giudizio umano, la responsabilità professionale e la qualità della conoscenza scientifica”. Ne sono convinti Francesco Branda e Massimo Ciccozzi, due dei ‘tre moschettieri dell’epidemiologia’ ideatori del gruppo di ricerca Gabie e scienziati dell’Università Campus Bio-Medico, che in un paper in uscita su ‘Artificial Intelligence in Life Sciences’, affrontano uno dei nodi più delicati dell’integrazione dell’AI, proponendo di ricorrere a quella che definiscono “ sovranità cognitiva”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La frase del Capo dello Stato, “la pace è un modo di pensare”, invita a riflettere sull'importanza di educazione, scuola e responsabilità cognitiva nel costruire un futuro di convivenza.

Intelligenza artificiale tra scienza e coscienza

