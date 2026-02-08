Agli Eremitani la presentazione di Perseveranza è il nuovo romanzo di Barbara Codogno
Questa settimana agli Eremitani si è tenuta la presentazione di
Commettere errori è umano, ma ostinarsi nell’errore è diabolico. “Perseveranza”, il nuovo romanzo di Barbara Codogno che Apogeo Editore pubblica il 10 marzo, si colloca esattamente sul bordo di questo crinale: non nella fragilità dell’errore ma nella sua ostinazione.Berto, il protagonista del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
