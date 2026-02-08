Addio ritocchi? Ora le radici sono visibili e va benissimo così

Le radici dei capelli sono tornate di moda e non sono più un problema solo per le celebrità. Sempre più persone scelgono di mostrare le radici naturali senza preoccuparsi di coprirle subito. La cura dei capelli cambia, e l’idea di rifare la tinta ogni due settimane sembra ormai superata. La tendenza invita a essere più spontanei e meno ossessionati dall’effetto perfetto.

Ormai non è più una prerogativa delle sole celebs alternative. Le radici visibili sono ormai entrate a far parte del nostro quotidiano: rifare la tinta ogni due settimane non sarà più una priorità come prima. La base scura e grigia che si fonde con il colore è una delle tendenze di quest'anno, sollevando (finalmente) la responsabilità delle donne di essere sempre "perfette". Tinta, addio: quest'anno la tendenza riguarda le radici visibili. In alcuni casi si chiama grey blending, ovvero quando la ricrescita grigia si sfuma con il colore, e dona un risultato che sembra naturale e meno "sciatto" di quanto ci possano aver convinto da sempre.

